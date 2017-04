Saumur Rodolphe Mirande candidat à la candidature d'En Marche !

0

Maire de Rou-Marson et vice-président de l'agglomération Saumur Val de Loire, chargé des affaires culturelles, Rodolphe Mirande (sans étiquette) soutient Emmanuel Macron, et nous a confirmé lundi qu'il avait postulé début mars pour obtenir l'investiture d'En Marche ! aux législatives dans la circonscription de Saumur Sud.

Il écrit dans un communiqué : « En tant que maire, j'ai parrainé Emmanuel Macron. Je soutiens pleinement sa démarche intellectuelle et politique. Je crois au projet d'ouverture qu'il propose, à la nécessité de soutenir l'activité économique de notre pays, à l'indispensable création de richesses pour favoriser une plus grande justice sociale et trouver les moyens garantissant des missions de service public de qualité.

Emmanuel Macron a certes les faveurs des pronostics mais seul le résultat final du 7 mai doit nous importer. Nous devons tous nous mobiliser. Je voterai donc de nouveau Emmanuel Macron ; j'appelle aussi à voter pour lui et à soutenir son projet pour la France. »

Il voit par ailleurs dans Marine Le Pen « une candidate d'extrême droite qui entretient les divisions, s'en nourrit même et dont la mise en œuvre du programme économique conduirait rapidement notre pays à la faillite ».