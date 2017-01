Saumur Retour en trois temps forts et en images sur la Folle Journée

0

La Folle Journée a continué de remplir le théâtre à l'italienne ce dimanche.

Une salle "blindée" pour venir au calme écouter sous le Dôme les prestations de l'ensemble vocal Eneas et des deux Nathalie (Richard-Gardeil au piano et Lechevallier à la direction), puis l'Orchestre philharmonique des Jeunes de l'Oural et le soliste Dmitri Makhtin au violon sur Tchaïkovsky et Chostakovitch.

Plus tard, Jonas Vitaud a fait passer beaucoup de bonheur au piano là encore en interprétant Chopin, Brahms et Liszt.