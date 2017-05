Saumur Rénovation énergétique : une formation pour les artisans RGE

0

Le chauffage des maisons d'avant 1975 est un des plus gros postes de dépense des ménages. Comment transformer cette lourde dépense en investissement ? Et en travail pour les artisans ?

C'est possible avec la rénovation énergétique de son logement à condition qu'elle soit bien conduite et de manière globale. En se formant avec le dispositif de formation-action DORéMI, les artisans du Saumurois détenteurs du label RGE (reconnu garant de l'environnement) ou en voie de qualification vont optimiser leurs compétences et s'ouvrir des marchés auprès des particuliers de la région.

La maison en rénovation sera envisagée comme un tout. La formation se concrétise par deux chantiers sur lesquels travailleront les artisans-stagiaires. Dès juin, ils pourront rejoindre le premier module.

Cette action est conduite avec le soutien financier et opérationnel de l’Agglomération Saumur Val de Loire, de l’ADEME, des fédérations professionnelles, d’EnerTech et de la CMA.

Les professionnels sont invités et attendus, mardi 30 mai , au 11 avenue du Maréchal Leclerc, au Siège de Saumur Val de Loire. Confirmer sa venue sur entreprise@saumur-emploiformation.com

Au programme : à 18h30 Accueil des professionnels, 18h45 Informations DORéMi, financement de la formation et inscriptions, moment d'échange entre professionnels.

Les propriétaires intéressés par le dispositif et désireux d'avoir une rénovation énergétique complète, maîtrisée en prix et efficace sur leur bâti ancien ou traditionnel, peuvent se renseigner au 02 41 18 01 08 auprès de leur point Info-Energie.