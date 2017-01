Saumur Qui sera le président de la nouvelle Agglo ?

0

On connaîtra jeudi après-midi à partir de 17 heures le président de la nouvelle agglomération Saumur Val de Loire qui réunira un peu plus de 100 000 habitants du Saumurois, du Douessin, du Gennois et du Longuéen.

Depuis le 1er janvier, les quatre anciennes intercommunalités n'en font désormais plus qu'une, représentée par 93 élus.

Ils auront le choix entre trois candidats : Guy Bertin (sans étiquette, membre de la majorité départementale), maire de Neuillé, conseiller départemental et président de l'ex-Saumur Agglo ; Jean-Michel Marchand (PRG), maire de Saumur ; Frédéric Mortier (UDI), maire de Longué-Jumelles et président de l'ex-communauté de communes Loire-Longué.

Frédéric Mortier a toujours considéré qu'on a imposé aux Longuéens d'entrer dans cette nouvelle agglomération. Il aura plus de mal à rassembler en dehors des limites de son territoire. MM.Bertin et Marchand sont donc aujourd'hui les deux principaux favoris.

Mais bien malin qui pourra prédire le résultat final.

Cette élection pourrait aussi avoir un impact direct sur la Ville de Saumur. Jean-Michel Marchand a en effet déjà annoncé qu'il cédera son fauteuil de maire de Saumur à son premier adjoint Jackie Goulet (gauche sans étiquette) s'il est élu président de la nouvelle agglomération.

Lire notre page spéciale sur cette élection (et sur celles des vice-présidents) dans Le Courrier de l'Ouest du mercredi 11 janvier, édition de Saumur.