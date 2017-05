Saumur Quelques places supplémentaires pour l'Anjou vélo vintage

0

L'Anjou vélo vintage a lieu dans un peu plus d'un mois. En s'étalant sur deux jours, le samedi 24 et le dimanche 25 juin, cet événement convivial s'annonce plus festif que jamais. Plus fréquenté aussi. La capacité butoir de 7 000 participants devrait être atteinte.

« On n'a jamais été complet aussi vite », expliquent les organisateurs chez Loire événement organisation. Les retardataires tentent le tout pour le tout sur les réseaux sociaux pour décrocher une inscription sur les circuits déjà complets parmi les sept offres.

Leur dernière chance pourrait venir des 200 places supplémentaires que les organisateurs devraient débloquer lundi 15 mai à midi sur le parcours de 35 km (« Abby Cyclette »). À surveiller sur le site internet de l'Office de tourisme de Saumur.