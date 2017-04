Saumur Quelques clés pour mieux circuler avec le marathon de la Loire

0

Le marathon de la Loire a lieu dimanche 16 avril 2017. La circulation dans le centre de Saumur sera compliquée dès le samedi. Il est conseillé de se garer en périphérie (Marc Leclerc, Ardilliers, château…) et de marcher ou de prendre la navette qui circulera entre le château de Saumur et la place du Chardonnet. Le pont Cessart sera fermé à la circulation tout le dimanche, sauf pour les coureurs et les piétons. Le pont des Cadets restera ouvert à la circulation sauf sur un couloir de bus dédié aux marathoniens. Pour rappel, les coureurs passent d'abord par Bagneux et reviennent par Saint-Lambert-des-Levées après avoir franchi la Loire à Gennes Les Rosiers-sur-Loire.

Le parcours sera rouvert une demi-heure environ après le passage du dernier coureur, le temps de balayer (départ à 8 h 45 et 9h15 pour le 10km). Les rues du centre (au sud) vont être rendues assez vite alors qu'on n'aura pas encore de coureurs attardés. Sur la fin du parcours, ce sera évidemment fermé plus longtemps. On peut tabler sur un maximum de 6 h 30 après le départ de la course avant de pouvoir circuler de nouveau sauf évidemment aux abords de la mairie là où le village est en cours d'installation. 4 000 tracts ont été distribués pour informer les riverains.

À lire dans notre édition Saumur du jeudi 13 avril 2017.

Voir aussi nos précédents articles sur :