Saumur Quatre apprentis ont préparé cent repas pour les Restos du cœur

Cent repas ont été préparés par quatre élèves du Centre de formation des apprentis de Saumur géré par la CCI de Maine-et-Loire pour être offerts, jeudi 27 avril 2017, aux Restaurants du cœur. Ces jeunes apprentis de la mention complémentaire traiteur ont cuisiné cent portions de blanquette de volailles à l'ancienne accompagnée de son riz pilaf et cent parts de tartes aux pommes. Le tout est d'autant plus le bienvenu pour Robert Delleaux et son équipe qu'ils doivent trouver près de 3 000 repas par semaine.

