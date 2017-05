Saumur Projet pédagogique et musical dans le quartier Chemin Vert

0

Les enfants de Charles-Perrault (Chemin Vert) ont réalisé un truc magique. En CE 2, « on a fait un projet sur le quartier avec Christophe Bel Œil avec le maître Cyril Drouet et Sophie Sassier (NDLR : animatrice pédagogique du patrimoine) » raconte Sofien, 9 ans. Ils ont écrit trois textes à partir desquels ils ont sorti une chanson. Des sorties dans le quartier et à l’école de musique ont émaillé leur travail entamé en novembre. Lamisse - même âge - parle de sa classe, des 24 élèves impliqués : « on a fait des textes individuels et la chanson on l’a faite avec toute la classe. »

Aboutissement le 2 juin, salle Beaurepaire, à 20 h 30 pour un concert de 2 heures avec Christophe Bel Œil et les professeurs de l'école de musique.