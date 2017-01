Saumur Primaires à Gauche : le second tour a dépassé la mobilisation du premier

0

La participation du premier tour (635 votants) a été égalée en milieu d’après midi pour ce second tour des primaires à Gauche sur les bureaux de Saumur. Au pointage de 17 heures, ce second tour a confirmé que les électeurs pouvaient se mobiliser davantage que la semaine précédente.

Dans les quatre bureaux de vote regroupant l’ensemble des électeurs de Saumur, Saint-Hilaire-Saint-Florent, Bagneux, Dampierre-sur-Loire et Saint-Lambert-des-Levées, cette tendance a été confirmé avec 687 votants sans pour autant exploser les scores. « L’élan de ce matin ne s’est pas vraiment confirmé dans l’après-midi et cette fin de journée risque d’être longue avec le match de handball qui commence », s’inquiétait une militante.

Les hésitants ont encore jusqu’à 19 heures ce dimanche 29 janvier pour se décider.

Pour voir où voter en Saumurois, c'est par là.

Pour le mode d'emploi de ce second tour, c'est par ici.