Saumur Primaire à gauche : le second tour prend de l'avance à midi

0

Ce second tour de la primaire à Gauche se révèle plus mobilisateur à la mi-journée à Saumur que le premier.

Sur les quatre bureaux de vote implantés à la mairie et dans une salle annexe, on totalisait 315 votants autour de midi soit une cinquantaine de mieux qu’au premier tour. Tous ces bureaux affichaient une progression sensiblement proportionnelle. Dans chacun d’eux, on a constaté une accélération vers 11 heures avec la présence de personnes qui n’étaient pas venues au premier tour. « Il fait moins froid qu’au matin du premier tour », avançait comme explication prudente l’un des responsables de bureau.



Les électeurs ont jusqu’à ce dimanche soir 19 heures pour faire leur choix entre Manuel Valls et Benoît Hamon.

