Saumur Primaire à gauche : ça vote au rythme du premier tour

0

L’élection pour le second tour de la primaire à Gauche de ce dimanche 29 janvier 2017 est en route depuis 9 heures. Les quatre bureaux de vote de Saumur, tous concentrés dans le centre salles de la Coccasserie, Duplessis-Mornay et Joly-Leterme, ont entamé cette journée électorale en douceur.

Une demi-heure après l’ouverture, ces quatre bureaux comptabilisaient une trentaine de bulletins soit le même rythme que celui constaté au premier tour. « On voit pourtant des gens qu’on n’avait pas vus au premier tour », remarquait bureau Bruno Prud’homme, adjoint au maire.

Les électeurs ont jusqu’à ce dimanche soir 19 heures pour faire leur choix entre Manuel Valls et Benoît Hamon.