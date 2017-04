Saumur Présidentielle : forte participation à 38.05% à 12 heures

0

C'est le premier enseignement de cette élection majeure : le 1er tour de l'élection présidentielle mobilise à Saumur.

A 12 heures, les 19 bureaux de vote de la ville ont enregistré 7200 votants, soit un taux de participation de 38,05%, supérieur de près de dix points à la moyenne nationale (28,54%).

Les plus fortes participations, au-delà de 40%, sont enregistrées dans les bureaux des communées déléguées de Bagneux, Saint-Lambert-des-Levées et Saint-Hilaire Saint-Florent. La palme revenant, comme à chaque scrutin, à Dampierre-sur-Loire, la commune déléguée qui dispose d'un bureau de vote unique et du plus petit électorat de la ville.

A suivre, avec le chiffre de la participation à 17 heures.