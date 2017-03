Saumur Pour M. Piron (UDI), A. Juppé a « fait preuve d'une terrible lucidité »

0

Pour le député de Saumur Sud Michel Piron (UDI), Alain Juppé a « fait preuve d'une terrible lucidité » en annonçant ce lundi matin qu'il ne sera pas candidat.

Michel Piron défendait pourtant cette solution. Il a même envoyé sa signature de parrainage en faveur de Juppé au Conseil constitutionnel.

Mais il expliquait ce midi : « Disons-le clairement : François Fillon se maintenant, il ne pouvait pas y aller. La responsabilité, très grande, c'est d'abord celle de François Fillon. Demander un effort collectif est une nécessité absolue pour redresser le pays, mais il faut encore que cet effort soit justement partagé. Et pour porter le projet, il ne faut pas s'être exonéré soi-même de cet effort. En plus, je ne peux pas suivre les déclarations de François Fillon sur la justice. Je regrette que François Fillon n'ait pas compris que la seule personne à laquelle il fallait éventuellement faire appel était Alain Juppé. On passe incontestablement à côté d'un homme d'État. »

Que va-t-il faire maintenant? « Je l'ai dit : je ne peux pas suivre François Fillon. J'en suis là, c'est tout. Je vais regarder, échanger, discuter, et voir quelle sera la position de l'UDI, s'il y en a une et pas plusieurs... »