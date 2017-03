Saumur Pôle Emploi à Saumur a désormais sa page Facebook

0

L'agence Pôle emploi de Saumur et le point relais de Beaufort-en-Anjou sont désormais sur Facebook.

On y trouve évidemment des offres d'emploi et de formation, mais aussi un calendrier des événements locaux et des ateliers proposés en agence, des conseils sur la recherche d'emploi…

Pôle Emploi explique que cette nouvelle page, « complémentaire au site www.pole-emploi.fr, répond à un objectif de proximité. Elle s'inscrit dans le contexte du plan stratégique de Pôle emploi. L'institution accélère sa transformation digitale et affirme sa présence et son expertise sur les réseaux sociaux, espace où se joue de plus en plus aujourd'hui la recherche d'emploi ».

D'ici fin 2017, l'ensemble des agences de la région disposeront d'une page Facebook.