Saumur Plus d'un millier de participants au Job Meeting

Avec 100 entreprises participantes, 40 partenaires et associations et 218 offres d'emploi, la nouvelle formule du Job Meeting et la méthode saumuroise ont payé. Plus d'un millier de visiteurs ont afflué jeudi au parc-expo.

Le directeur de l'Agence de développement et la Maison de l'Emploi, Thomas Guilmet, s'est réjoui du travail réalisé : « Ce Job Meeting est un vrai appel à la fierté territoriale en fédérant tous les acteurs du Saumurois ».

Sa chargée de mission, Cécile Macquet, cheville ouvrière de cette belle réussite, a invité comme dans ce Job Meeting très ouvert, à « faire tomber les barrières car l'humain est au centre du projet ».

On peut retrouver les offres d'emploi du Job Meeting en cliquant ici.