Saumur Plus de 500 participants au premier Triathlon

0

Le premier Triathlon organisé par le club local a rassemblé plus de 500 inscrits sur toute la journée, contre 350 espérés au lancement du projet en novembre. Dès 10 heures ce matin sur la base nautique où étaient donnés départ et arrivée du premier parcours, les encouragements étaient nombreux pour les courageux venus de toute la région. Quittant le bassin de Millocheau, les concurrents parmi lesquels de nombeuses féminines enfourchaient leur vélo en direction du château avant de repartir vers Offard en course à pied. Le temps magnifique a contribué grandement au succès. L'organisation a réussi à réunir 160 bénévoles issus du club et de proches, mais aussi de clubs locaux tel le CAPS impliqués dans d'autres événements (SaumUrban Trail). La course du matin a réuni 150 participants. 50 jeunes sont attendus à 12 h 30 sur le duathlon (deux catégories d'âge) et 300 sont engagés sur le parcours le plus long et les relais dont le départ est donné à 15 heures à Millocheau.

Lire demain en pages Saumur