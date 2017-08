Saumur « Personne n’est dans son coin dans le saumur-champigny »

0

L'appellation saumur-champigny fête ses 60 ans mercredi et jeudi à Saumur à l'occasion des Grandes tablées. Rencontre avec Patrick Vadé, président du syndicat de producteurs.

Patrick Vadé fait aujourd’hui partie des doyens de l’appellation. Quand il a adhéré en 1985 à l’âge de 23 ans, l’appellation n’était pas aussi structurée qu’aujourd’hui à l’heure de fêter ses 60 ans, mercredi et jeudi, lors des Grandes tablées sur la place de la République à Saumur.

Quand la dynamique du saumur-champigny a-t-elle débuté ?

« Notre appellation a vraiment pris son essor au début des années 1980. À l’époque, Georges Vatan venait de créer l’Association pour la promotion du saumur-champigny avec Paul Sanzay, Claude Daheuiller et Paul Filliatreau. Je me souviens que Georges Vatan avait réussi à se faire inviter au Club Europe 1 et qu’il avait obtenu une audience avec Jacques Chirac. C’est d’ailleurs l’ancien maire de Paris qui a donné le premier slogan pour notre appellation : « le charme, le chic, l’esprit » !

Comment avez-vous organisé la promotion ?

« Nous étions beaucoup moins bien en place que maintenant. Je me souviens qu’en 1987, le Tour de France partait de Saumur pour un contre-la-montre vers le Futuroscope. Nous avions peint les routes pour nous faire repérer des télés. C’est aussi en 1987 que nous avons fait le premier millésime de notre «Cuvée des 100». Chaque vigneron a apporté quelques kilos de raisins, vinifiés ensuite par Paul Filliatreau. Grâce à cette cuvée qui ne peut être vendue, chacun se sent impliqué dans la promotion. Rares sont ceux aujourd’hui qui oublient la journée de collecte des raisins qui est aussi un moment de rencontre. Ce principe d’échange guide nos actions. Au-delà de l’image que les manifestations comme les Grandes tablées ou les Foulées véhiculent, ces moments sont l’occasion de nous rencontrer et de bien nous connaître. Personne n’est dans son coin. Il y a un principe d’entraide, toute l’année, entre vignerons. C’est une des raisons de la réussite de l’appellation.

Comment décririez-vous le saumur-champigny ?

« Dans les années 80, les vins que nous produisions n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Ce sont les deux millésimes 1989 et 1990 qui ont fait évoluer notre façon de faire. Pour dompter le cabernet franc, qui peut avoir des tanins durs, nous avons limité les rendements et nous cherchons une parfaite maturité des raisins et l’expression de nos terroirs calcaires. Je qualifierais nos saumur-champigny de vins féminins, élégants, souples et fruités avec du caractère. »