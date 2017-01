Saumur Pénurie de médecins traitants

0

Alors que la pénurie de médecins va s'accentuer dans les années qui viennent, il est déjà bien difficile de trouver son médecin traitant à Saumur.

Le désert médical. Si on n'y est pas déjà, on y va à grand pas. Effet pervers du numerus clausus imposé les années passées, la courbe des médecins va décroissante avec les départs en retraite.

Cet état de fait rend la situation encore plus compliquée pour ceux qui viennent s'installer en ville. François Bellier, 70 ans, est de ceux-là.

« Avec mon épouse, on a quitté la région parisienne il y a un an pour nous installer à Saumur », raconte cet ancien chargé de développement agricole. « Depuis, j'ai cherché un médecin traitant. J'ai contacté une douzaine de cabinets sur Saumur en appelant régulièrement tous les quinze jours. À chaque fois, on m'a fait la même réponse : « On ne prend pas de nouveau patient ».

Mardi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici