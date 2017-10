Saumur Nettoyons le Thouet a rassemblé un peu moins de courageux

0

Sur les berges, au fil du courant et surtout sous l’eau, le Thouet n’en finit pas de cracher ses déchets. Encore faut-il aller les chercher. C’est ce qui était proposé ce samedi 30 septembre 2017 avec l’opération Nettoyons le Thouet encadré par l’agglomération Saumur Val de Loire. 120 personnes, soit une trentaine de moins que l’an dernier, se sont retrouvées au pont Fouchard à Bagneux, commune déléguée de Saumur et une trentaine était aussi présents à Montreuil-Bellay. Ils se sont dispersés en équipe le long et dans la rivière. La collecte est toujours aussi révélatrice de l'irrespect de certains à l'égard de la nature.