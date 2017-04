Saumur Michel Piron (UDI) : « J'appelle à voter Macron »

1

Député de Saumur Sud, Michel Piron (UDI) avait soutenu la candidature d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre.

Il déclarait dimanche soir : « Il va évidemment de soi que je vais voter, et que j'appelle à voter Macron. Il ne faut pas mépriser la souffrance qui s'exprime parfois par certains votes malheureusement extrêmes, comme le Front National. Mais j'ai toujours été partisan du « vote pour ». En votant Macron, on vote d'abord pour quelqu'un de modéré, ouvert au monde, qui s'appuie sur l'Europe. Il assume ce choix de l'Europe, même si elle n'est pas parfaite, et même s'il faut la réformer et l'améliorer. De l'autre côté, c'est la non Europe, avec un bond de 70 ans en arrière. Ca, c'est fondamental, c'est une vraie ligne de séparation.

Après le travail reste à faire. J'appelle à une recomposition, avec un contrat de législature entre des gens raisonnables et déterminés à faire les réformes nécessaires. Demain, sera-t-on capable d'avoir une majorité de compromis, comme cela s'est passé en 1958 ? Emmanuel Macron a défendu une loi sur l'économie qui n'est pas parfaite, mais qui a permis certaines avancées. Au-delà de l'élection présidentielle, il va falloir composer et recomposer une majorité de gouvernement qui doit être marquée par un minimum d'ouverture et de tolérance. »