Saumur Michel Apchin : « Je ne voterai pas pour Marine Le Pen »

Michel Apchin (LR), ancien maire de Saumur, déclarait lundi matin : « Notre candidat n'est pas au deuxième tour, et c'est une grande tristesse pour François Fillon ainsi que pour l'ensemble du parti des Républicains, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Je suis triste car je pensais qu'il pouvait gagner, et je ne suis pas le seul. Par ailleurs, je suis assez sidéré de constater que, lorsque l'on fait l'addition des extrêmes, on arrive à environ 40 % des électeurs. Ca me paraît inquiétant pour le pays. »

Pour qui va-t-il voter au deuxième tour ? « Je suis bien embêté. Mais je ne voterai jamais pour Marine Le Pen. »

Alors, votera-t-il Macron, ou glissera-t-il un bulletin blanc dans l'urne ? « Laissez-moi le temps de réfléchir… Ce que je constate, c'est que la bourse monte de 4 % lundi matin, ça veut dire que les milieux financiers sont très contents, et ça traduit le profil d'Emmanuel Macron, un homme issu de la haute finance. Maintenant, je m'interroge : quelle politique va-t-il mener ? »

Michel Apchin ajoute : « A titre personnel, la politique me déçoit beaucoup, et je vais en faire de moins en moins. »

Pour les législatives, il soutient sur Saumur Sud la candidature de Charles-Henri Jamin (PCD-LR) qui, de son côté, a déclaré qu'il ne votera pas pour Emmanuel Macron au deuxième tour, mais sans dire pour autant qu'il votera pour Marine Le Pen.

Le soutiendra-t-il toujours s'il franchit le pas et se décide à voter pour le FN ? Réponse de Michel Apchin : « Je ne peux pas y penser. Ne faisons pas de politique-fiction. »