Saumur Meriem Baba (PS) : « Il va y avoir des accords »

0

« Si la gauche s'était présentée unie, elle serait en tête au premier tour » : quelques minutes après l'annonce des résultats nationaux, c'était la réaction de Meriem Baba, secrétaire du Parti Socialiste à Saumur, et candidate PS aux législatives sur Saumur Sud.

Elle s'appuyait sur les scores de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon qui, une fois additionnés, donnent 25,7 % des voix.

Meriem Baba poursuivait : « Cela veut dire que les électeurs ont adressé un message clair aux partis traditionnels. Ils demandent une clarification, une refondation, une remise en question. La gauche est passée à côté du deuxième tour, et il faut que l'on en tire les leçons. On va maintenant voir ce que le PS va faire. Mais il doit être clair avec sa ligne et il doit savoir écouter les électeurs. On ne peut plus voir des Valls, des Hamon, des Montebourg dans le même parti. »

Pour le deuxième tour, son choix est très clair et ne souffre « aucune hésitation » : Mériem Baba votera pour Emmanuel Macron.

Et en ce qui concerne les législatives, elle remarque : « Macron ne peut pas s'en sortir sans le soutien de la gauche. Des discussions vont maintenant s'ouvrir, et il va y avoir des accords. »

Autrement dit, Meriem Baba fait partie de ses candidats qui ont déjà l'investiture du PS, mais qui ne demanderaient pas mieux que d'avoir aussi celle d'Emmanuel Macron. On ne connaît en effet pas encore les candidat(e)s d'En Marche ! dans les deux circonscriptions saumuroises, et les candidats à l'investiture vont sûrement être nombreux…