Saumur Malaise chez les pompiers après un suicide

0

Une dizaine de sapeurs pompiers s'est tenue toute la matinée de ce samedi 28 janvier devant la mairie de Saumur afin d'alerter l'opinion publique.

L'alerte était liée au suicide de l'une de leur collègue et plus généralement au malaise social qui régnerait actuellement dans le corps. Le 20 avril dernier, la jeune Laurianne était retrouvée pendue à un arbre à Feneu juste à l'arrière des bâtiments où elle avait suivi deux mois et demi de formation. La veille, elle avait appris qu'elle n'était pas reçue chez les sapeurs-pompiers.

À lire dans notre édition Saumur du dimanche 29 janvier 2017.