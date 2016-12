Saumur Lumières et feux de Noël sur la ville

0

Pour sa dernière grande journée d'animation avant la trêve de Noël, Saumur va mettre le feu ce soir.

Avec le spectacle "Hautement inflammable" proposé à 18h30 sur la place de la Bilange avec la compagnie C.H.K.1. Des jongleries de feu à couper le souffle en accès libre pendant trois quarts d'heure.

Les balades en traineau, les jeux en bois et la "Tronche Box" seront accessibles tout l'après-midi ce vendredi et samedi.

Et surtout, sitôt la nuit tombée et jusqu'à 23 heures, on peut profiter tous les soirs jusqu'au 4 janvier de l'étonnant "mapping vidéo" projeté sur la façade de la partie ancienne de l'Hôtel de ville, place de la République.

Tout le programme à lire dans l'édition de Saumur de ce vendredi 23 décembre.