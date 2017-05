Saumur L'hymne à la vie d'aventure de Philippe Croizon

0

Il était l'un des plus souriants ce week-end parmi les nombreux invités de la 22e édition de Livre & Vin. Philippe Croizon n'en finit plus de célébrer la vie, lui qui a perdu bras et jambes dans un terrible accident.

Depuis, celui qui a relié les cinq continents à la nage, poursuit ses aventures dans le domaine de l'édition. "Pas de bras, pas de chocolat" est un livre... sur le handicap et l'humour. "Ca me titillait depuis un bout de temps. Dans mes conférences, il y a énormément d'humour". Il travaille déjà à un nouveau défi : écrire un spectacle en one man show dans la même veine.

Son portrait à lire dans l'édition de Saumur de ce mardi 16 mai.