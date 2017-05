Saumur Les universités interarmes accueillies aux Ecoles Militaires

0

À partir du lundi 29 mai 2017 et jusqu'au vendredi 2 juin, les Écoles Militaires de Saumur accueilleront les universités interarmes.

Cette semaine d’échanges et de réflexions réunira en tout 500 militaires (100 stagiaires et 400 entraînés) de toutes les fonctions opérationnelles de l’Armée de Terre et de tous les organismes de formation.

Le service communication des Ecoles Militaires précise que "cette action de formation présente le double avantage de : permettre une mise à jour des acquis en matière de doctrine et de procédures au profit des stagiaires formés et du personnel entraîné; et de perfectionner la pratique des fondamentaux de la tactique au travers d'un exercice de planification et de conduite d'une manœuvre s'appuyant sur l'emploi complet de la numérisation et une utilisation optimale de la simulation."