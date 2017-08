Saumur Les trois fois 20 ans des Grandes Tablées font recette

0

Les 18e Grandes Tablées de l'appellation saumur champigny se sont offert un feu d'artifice pour fêter les 60 ans de l'appellation. 3000 convives ont envahi les désormais célèbres nappes à carreaux rouges et blancs qui sont la signature du rendez-vous. Vignerons venus tenir "barriques", bénévoles et partenaires conjuguent leurs talents pour faire briller cet évènement. Comme pour les Foulées de Saumur, les Tablées baignent dans la générosité et l'esprit festif qui donnent au vin sa force et son surplus de notoriété. Quand notoriété rime avec qualité pour un saumur champigny plus éclatant et qui, malgré deux années successives de gel, devrait donner cette année encore le meilleur de lui-même, vendangé précoce avec trois bonnes semaines d'avance. Car même à 60 ans ou "trois fois 20 ans" comme on le dit à cette édition, la valeur n'attend pas le nombre des années. Seconde soirée prévue ce jeudi soir avec un égal entrain et toujours autant de participants. Ces Grandes Tablées sont "full HD" !