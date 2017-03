Saumur Le chantier d'aménagement du Monoprix prendra quatre mois

0

Avec retard, le chantier a été lancé mardi. Il doit s’achever le 28 juin et conduire à une ouverture sous l’enseigne Monoprix rue Roosevelt dès le 1er juillet. C’est le soulagement dans l’hypercentre commerçant qui se désespérait de voir des grilles fermées depuis le 23 juillet 2016 sur ces 805 m2 de surface commerciale d’un seul tenant. Avant d’héberger un panel de marques de confection, d’articles de lingerie et d’accessoires, mais aussi de parfums, cette adresse fut celle du Printemps. Elle est restée synonyme de luxe et de mode sous ce nom pour la majorité des Saumurois.

Les curieux des premières heures sont désormais priés d’emprunter le trottoir au large. Un périmètre de bâches et de grilles est installé depuis mercredi après-midi pour masquer et protéger l’accès principal.

La direction de Monoprix (groupe Casino) n’a pas validé la date officielle d’ouverture pour le moment. L’accès au chantier se fait par la rue Cendrière, mais il est interdit à tout public pour des raisons de sécurité et de confidentialité évidentes.