Saumur Les taureaux de Camargue s'invitent au Cadre noir !

0

Chaque année, le Cadre noir de Saumur lance sa saison de spectacles en invitant une troupe équestre représentant une autre culture.

Et l'académie équestre saumuroise a fait fort pour cette édition 2017 avec les gardians de la Camargue en liberté. Lesquels sont venus à Saumur avec quarante chevaux mais aussi avec sept taureaux camarguais. Le grand manège des Ecuyers investis par de telles créatures, c'est une grande première !

Les trois spectacles du Printemps des écuyers sont programmés vendredi et samedi à 21 heures et dimanche à 16 heures. Quelques places restent disponibles pour demain et dimanche.

A lire dans l'édition de Saumur de ce jeudi 20 avril.