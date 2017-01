Saumur Les spectateurs du Palace "Raid dingue" du nouveau Dany Boon

0

Pour sa cinquième réalisation, Dany Boon se plonge, toujours sur le mode de la comédie populaire qui a fait son succès, au coeur du RAID, le groupe Recherche, assistance, intervention, dissuasion.

Pour la promotion de "Raid dingue", il sillonne les provinces françaises depuis le 19 décembre pour une série d'avant-premières qui rencontrent l'adhésion du public. Il était samedi après-midi au Palace de Saumur, en compagnie d'Alice Pol et François Levantal.

Quand on lui parle des millions de spectateurs attendus pour ce nouvel opus - qui donne la vedette à sa partenaire féminine Alice Pol -, Dany Boon rappelle que ses quatre premiers films ont réuni "66 millions de spectateurs en salle et avec les films auxquels j'ai participé, on atteint 100 millions"... La routine quoi.

