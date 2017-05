Saumur Les salariés des Tourelles mobilisent à la Ronde

0

À 17 heures, une douzaine de salariés du Foyer des Tourelles de Saumur ont investi le rond-point de la Ronde à Vivy. Au programme, des banderoles et distribution de tracts pour sensibiliser les automobilistes sur leur avenir professionnel.

Le Conseil départemental a décidé à travers un appel d'offres de recomposer totalement sa politique de protection de l'enfance. De nombreux établissements en Maine-et-Loire ont été écartés. Le Foyer des Tourelles ne pourrait conserver qu'une partie de son activité sur l'accueil et l'accompagnement des tout-petits de 0 à 3 ans, « impossible d'y survivre financièrement en tant qu'association » dénoncent les personnels. Alors que M. Gillet, le président du conseil départemental promet des réembauches dans les établissements retenus, les Saumurois parlent "de fausse communication" : « Nous qui sommes menacés, on n'y croit pas une seule seconde. La protection de l'enfance n'est pas qu'un prix de journée. Nous, on ne produit pas de richesse. Mais le fruit de notre travail se verra dans 10 - 15 ans comme de l'aide sociale à payer en moins à des adultes, autrefois jeunes en danger que nous aurons accompagnés, car c'est aujourd'hui qu'il faut investir dans l'enfant ».

Sur l'association des Apprentis orphelins d'Auteuil qui serait retenue à Saumur pour reprendre une grande partie de l'activité des Tourelles, ils argumentent : « Qu'en est-il des valeurs de cette association ? Dans ses propositions d'embauche sont évoquées des valeurs pastorales… Comment accueillir des enfants dans le respect de la laïcité ? M. Gilet voit ça financièrement. Nous sur le terrain, on sait qu'il y aura des conséquences dans l'accueil des enfants et la condition des salariés s'ils sont repris…».

Des éducateurs défendent la qualité du travail réalisé dans les structures de Saumur : « On est tout à fait bons pour faire notre travail jusqu'à ce que nous soyons remplacés ! Les jeunes questionnent. Leurs parents sont informés. Comment mettre en place des actions et expliquer des mesures pour aider un jeune et sa famille quand on ne sait même pas quoi promettre pour l'avenir ? Les premières peurs, ce n'est pas nous qui les avons fait naître, c'est le Conseil départemental dans sa façon d'agir ».