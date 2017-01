Saumur Les riverains du centre de Pontourny haussent le ton

0

Depuis septembre dernier, le centre de Pontourny à Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire) accueillait un jeune homme de 24 ans qui a fait plusieurs tentatives pour rejoindre le djihad. Il a été interpellé mardi dernier en Alsace alors qu’il bénéficiait d’une permission de sortie, puis mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et écroué.

Du fait de son profil radicalisé, il n’aurait jamais dû être accepté dans le centre de prévention, d’insertion et de citoyenneté qui a ouvert ses portes en septembre à Pontourny (lire CO de dimanche dernier).

À la suite de ce dernier épisode, l’association « Radicalement libre de Pontourny » hausse le ton pour demander la fermeture du centre.

On peut lire depuis hier sur son site internet : « Un djihadiste présent depuis l’ouverture du centre en septembre et ce, contre l’avis de la DGSI, cela ne signifie qu’une chose : le ministère avait l’intention depuis le début de faire un centre de déradicalisation accueillant des individus dangereux (si cela avait été un problème de recrutement, ils auraient attendu un peu avant d’accepter ce type de profil). Déjà lors de l’affaire du fiché S en septembre, on imaginait mal le Préfet du Nord Pas-de-Calais avoir pris de lui-même l’initiative sur un sujet aussi sensible, d’envoyer ce jeune à Pontourny. Cela signifie que les préfectures avaient déjà reçu des consignes pour envoyer ce type de profils à Pontourny. La fable des gentils radicaux volontaires n’a été inventée que pour faire passer la pilule auprès des élus locaux et de la population (…) Comment nos élus ont-ils pu se faire berner à ce point ? Comment ont-ils pu imaginer un seul instant que des radicaux volontaires pour se faire déradicaliser existaient ? »

