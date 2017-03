Saumur Les réunions de quartiers reprennent mardi 21 mars

0

À Saumur, les réunions publiques entre élu(e) s et citoyens reprennent du 21 mars au 5 avril, au sein de chaque quartier.

Elles seront animées par Véronique Henry, élue en charge de la démocratie participative, et les élus référents de chacun des sept quartiers de la Ville.

La mairie invite tous les habitants « à venir échanger librement sur les préoccupations et les enjeux concernant les projets passés ou futurs dans leur quartier et plus largement sur la Ville ». Les réunions publiques sont organisées en lien avec les comités de quartier.

Voici le calendrier des réunions :

- Centre-ville, centre-ouest : mardi 21 mars à 18 h 30, salle Duplessis-Mornay, mairie de Saumur (élu référent : Jackie Goulet).

- Quartier de la Croix Verte : jeudi 23 mars à 18 h 30, grande salle de l'Espace Jean Rostand, 330 rue Emmanuel Clairefond (Amandine Gazeau).

- Hauts Quartiers : mardi 28 mars à 18 h 30, Espace des Hauts Quartiers, place Jehan Alain (Sophie Saramito).

- Quartier Nantilly : mercredi 29 mars à 18h, préau de l'école des Récollets, 7 rue Sévigné (Caroline Rabault).

- Quartier Fenêt – Ardilliers – Beaulieu – Petit Puy : jeudi 30 mars à 18 h 30, école Jean de la Fontaine, rue des Fondis (Véronique Henry).

- Quartier du Chemin Vert – Violettes : mardi 4 avril à 18 h 30, centre social et culturel Percereau, 925 rue du Chemin Vert (Véronique Henry).

- Quartier des Ponts : mercredi 5 avril à 18 h 30, salle de réunion de Saumur Habitat, 12 rue Millocheau (Florence Métivier).

On peut dès à présent soumettre aux élus référents des sujets qui pourront être évoqués lors de ces réunions publiques en écrivant à : democratie.participative@ville-saumur.fr (Tél. 02 41 83 30 68).