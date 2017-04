Saumur Les photos de Michoush rue Molière jusqu'à mardi

0

Il expose ses clichés rue Molière à l'invitation de l'association des Vitrines de Saumur et des commerçants de la rue Molière. Michel Siette est Florentais d'origine. Cet autodidacte s'est découvert une passion pour la photo, voici deux ans et demi et signe ses clichés du nom de « Michoush ». « L'appareil photo est mon pinceau. Je me sens davantage créateur que photographe. » Il montre ainsi « La ville à ma façon » à la demande de ses commanditaires qui ont fait traiter les clichés en polycarbonate, matière résistante aux intempéries. Ses clichés personnels sont aussi présentés.

Le public découvrira ses créations en compagnie de Michoush qui se fera un plaisir d'expliquer sa démarche créative et son regard sur la vie à travers l'œil du photographe.

À voir de 16 heures à 18 heures, rue Molière jusqu'à mardi 25 avril.