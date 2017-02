Saumur Les migrants redonnent vie au club de cricket

0

Le Saumur Cricket Club reprend vie avec l'arrivée des migrants afghans ou pakistanais. Fondé en 1992, le club de cricket saumurois vivait des moments difficiles depuis le départ de quelques Anglais en 2008, après la crise financière et bancaire. « « On a été sauvés par l'arrivée des migrants depuis trois quatre ans. Le cricket est leur sport national avec le hockey-sur-gazon », explique Vincent Buisson, président du Saumur Cricket club.

Le club saumurois touche une quarantaine de jeunes hommes vivant à Doué-la-Fontaine, Thouars et Saumur.

Pour soutenir cette pratique, Saumur Cricket Club organise des entraînements et des tournois. Un premier a déjà eu lieu le 5 février à Thouars. Un second est prévu au gymnase du Vigneau à Saumur le 5 mars en présence des équipes de Saumur, Doué-la-Fontaine, Thouars et de Nantes. Un autre est programmé le 26 mars à Doué-la-Fontaine.

