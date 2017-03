Saumur Les mariniers de Loire ont été entendus par la préfète

0

En sous-préfecture de Saumur ce matin, huit représentants des mariniers de Loire, chacun avec une situation spécifique (professionnel, association, particulier) ont rencontré le préfète de Maine-et-Loire, Béatrice Abollivier, le sous-préfet, les services fiscaux et les voies navigables. Trois élus (MM. Marchand, Goulet et Touron) étaient présents. Les mariniers s’opposent à l’application d’une taxe dite AOT (autorisation d’occupation temporaire) sur le domaine public (la Loire en l’occurrence). La loi est vieille d’un siècle mais son respect est loin d’avoir été la règle. Par des temps budgétaires difficiles, un arrêté de décembre 2016 réactivant son respect par les acteurs de la navigation a provoqué un mouvement de rejet collectif. Les élus locaux (maire, député) ont été appelés à la rescousse pour faire pression. Des mariniers estiment que cette taxe met leur affaire en péril. Ils pensent que cela va décourager la valorisation patrimoniale et touristique à laquelle ils contribuent. Ils mettent en avant le facteur économique et les retombées. On ne taxe pas la Loire à Vélo ! Alors pourquoi les « plates » de Loire qui ne demandent rien à personne ? 10 bateaux sur 40 paient cette taxe. Une dizaine n’ont pas été encore « identifiés » par les services fiscaux. Chaque cas sera étudié séparément. Il a été convenu que les mariniers feraient le point avec le sous-préfet de Saumur dans trois mois. Ils souhaitent que les « minima » (taxe forfaitaire) soient revus sensiblement à la baisse. Quant à la loi, elle s’impose à tous par définition. La question est d’en préciser les modalités dans chaque situation.