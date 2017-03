Saumur Les mariniers de Loire mobilisent les élus contre les taxes

0

Depuis l’arrêté du 21 décembre qui réactive la taxe d’autorisation temporaire d’occupation (AOT) du domaine public, les mariniers et les usagers de la Loire fustigent la facture. Elle porte atteinte au maintien d’une activité touristique et patrimoniale de première importance entre Les Ponts de Cé et Montsoreau sur le fleuve non navigable. Sur la taxe AOT viennent se greffer des coûts de ponton, de passerelle, etc… Tout est bon à récupérer du côté des Impôts dès lors que l’activité a connu un fort développement depuis dix ans. Les mariniers ont contesté l’arrêté sur le fond en justice. De son côté, l’État leur a donné rendez-vous dans trois mois pour refaire un point de situation et semble avoir donné la consigne tacite à la Direction départementale des Territoires (unité Loire et navigation) de lever le pied sur les redevances, une sorte de moratoire pour leur permettre de lever l’ancre l’esprit plus tranquille.

Les mariniers font également jouer leurs relations dans le monde politique en demandant aux députés de faire remonter leurs doléances au ministère des Transports. Comme on est en pleine campagne présidentielle, ils peuvent espérer obtenir un sursis supplémentaire.