Saumur Les mariniers de Loire en colère contre les taxes

Une douzaine de mariniers à des degrés divers sont venus exprimer en mairie cet après-midi leur inquiétude et leur colère face au niveau des taxes que leur réclame l'administration fiscale au titre de leurs activités. Des impôts qui se chiffrent en milliers d'euros et qui, venant s'ajouter aux frais élevés sur un bateau (anneau d'amarrage, entretien, carburant), sont de nature à faire plonger leurs affaires ou à les faire quitter les bords de Loire. Alors même qu'ils participent au patrimoine classé Unesco et développent une économie touristique d'image à forte valeur ajoutée pour le Saumurois heureux de voir flotter ces embarcations à l'ancienne.