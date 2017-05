Saumur Les Indus ont fait pétarader leur Père-Cent à travers la ville

0

Leurs examens commencent trois jours plus tard mais les étudiants de la section BTS Moteur à combustion interne (MCI) du lycée Bertin-Carnot de Saumur ont fêté leur Père-Cent ce samedi 6 mai 2017 à Saumur. Fanfare de Villebernier et tête, ils ont défilé avec près de 200 anciens entre la mairie et le quai Carnot.

Deux moteurs vrombissant et pétaradant ont rythmé ce déplacement ouvert par leur banderole et la clé symbolisant la transmission de l'amitié entre chaque promotion depuis 120 ans. Sur les bords de Loire, le cercueil en forme de moteur est parti en fumée. « Cela marque la fin de nos études », explique Zanzan, le major de la promotion des 15-17.

Ceux de la promotion des 16-18 qui se trouvent au milieu de ce parcours de deux ans ont pu alors faire surchauffer les moteurs sous la gouverne de Ropsac leur major. Cette production de décibels nimbée de la fumée des échappements et de la gomme des pneus symbolise l'énergie d'une formation qui croule sous les propositions d'embauches.

Ce moment devait être suivi de l'assemblée générale de l'amicale des anciens puis du bal avant l'assemblée générale du Musée du moteur de Bagneux, le dimanche 7 mai 2017.