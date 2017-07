Saumur Les Grandes tablées se préparent aussi aux fourneaux

0

La 17e édition des Grandes tablées du saumur-champigny se prépare activement en coulisses.

Mercredi 2 et jeudi 3 août, ce sont 6000 convives qui sont attendus autour des tables à carreaux rouge et blanc de la place de la République.

Des kilomètres de tables et des tonnes de nourritures terrestres auxquelles les boulangers du Saumurois, sous la houlette de François Sassier et Charles Pyré, leur nouveau président, contribuent largement.

En début de semaine, les toutes dernières mises au point se sont déroulées à Chacé dans le fournil de La Mi Do Ré autour des croustades poulet champignon et des choux qui accompagneront le dessert.

A lire dans l'édition de Saumur de ce vendredi 28 juillet.

PRATIQUE

Les Grandes Tablées se dérouleront le mercredi 2 et jeudi 3 août place de la République à Saumur. Tarif : 13€, menu et verre de dégustation, 5 € verre dégustation seul. Ce jeudi, il restait un peu plus d'un millier de places en vente.

Informations et réservations à l’Office du Tourisme ou au 02 41 40 20 60.