Saumur Les cordes et voix magiques d'Ukraine en concert le 4 avril

L'ensemble « Les cordes et voix magiques d'Ukraine » donnera un concert le mardi 4 avril, à 20 h 30, dans la chapelle Notre-Dame des Ardilliers à Saumur.

Cet ensemble, composé de six jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubyak, a la particularité de chanter en s'accompagnant d'un instrument spécifique à l'Ukraine, la bandoura composé de 65 cordes. Leur concert, en deux parties de 40 minutes, est composé de musiques classiques, religieuses, traditionnelles et de quelques chants bien français.

Tarifs : 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations à l'Office du tourisme. Tél. 02 41 40 20 60.