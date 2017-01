Saumur Les chambres d'hôtes CasaNova séduisent Tripadvisor

0

Les chambres d'hôtes CasaNova, situées dans la rue Cendrière, en plein centre-ville de Saumur, viennent d'être distinguées par le site internet Tripadvisor, spécialisé dans la planification de voyages et bien connu pour les nombreux avis de ses utilisateurs.

Dans le dernier palmarès de Tripadvisor, publié le mardi 24 janvier, CasaNova se classe à la 3e place dans la catégorie des chambres d'hôtes françaises.

Ce classement « Travelor's Choice » a été établi « sur la base de millions de commentaires et d'avis recueillis en un an par Tripadvisor » qui a ainsi recensé les 7612 meilleurs établissements, dans 109 pays et huit régions dans différentes catégories.

À Saumur, CasaNova propose cinq chambres superbement décorées, et dispose de trois jardins extérieurs ainsi que d'un jardin d'hiver. Les prix varient de 89 à 150 € la nuit. À noter que CasaNova est fermé depuis le 1er décembre et jusqu'au 28 février prochain.

Pour visiter le site internet de CasaNova, cliquer ici.