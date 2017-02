Saumur L'équipe de Profilage découvre le Saumurois

0

Les comédiens et les techniciens de Profilage, la série policière de TF1, étaient accueillis lundi soir à la mairie de Saumur, avant le tournage qui doit démarrer mardi matin et se poursuivre pendant une semaine, essentiellement au château de Brézé.

Philippe Bas, alias le commandant Thomas Rocher dans Profilage, se disait ravi de cette escapade saumuroise : « J'ai senti comme un enthousiasme qui est né la semaine dernière à l'idée de venir tourner ici. On a vu ça comme une respiration sympa. D'habitude, quand on tourne en extérieur c'est en région parisienne ou en grande banlieue. Là, on va être dans une configuration nouvelle, on va se retrouver tous ensemble. Il y a un esprit qui est un peu comme au théâtre, c'est quelque chose de l'ordre de la tournée... »

Pourquoi ce choix du Saumurois ? « Le scénario prévoyait que l'histoire se déroule dans une région viticole. Et nous voulions que ce ne soit pas trop loin de Paris pour des régions logistiques » résume José de Hita, le directeur de production.

Pour découvrir les aventures d'Adèle Delettre et du commandant Rocher dans le Saumurois, il faudra patienter un peu : les deux épisodes (n° 3 et n° 4 sur les 10 de la saison 8) seront diffusés sur TF1 à l'automne.

Et si le succès est une nouvelle fois au rendez-vous, ils seront vus en France par 5 à 7 millions de téléspectateurs.

