Saumur Le tourisme saumurois de nouveau récompensé à Rennes

L'Office de Tourisme du Saumurois sera présent à partir de demain vendredi 3 février au Salon du Tourisme de Nantes qui fermera ses portes dimanche.

Il présentera le même stand que celui qui lui a valu d'être récompensé le week-end dernier au Salon du Tourisme de Rennes, avec ses partenaires. L'Office de Tourisme du Saumurois a en effet obtenu le prix du meilleur exposant, parmi les 512 autres participants. C'est la 8e année consécutive qu'il est récompensé à Rennes.

Ce trophée, remis par un jury de professionnels, récompense « l'esthétique et la fonctionnalité du stand, l'animation et l'attractivité de l'espace, la qualité de l'accueil et des renseignements donnés par les professionnels du stand ». Sur les 38 critères requis, le Saumurois les a tous remplis.

Le stand du Grand Saumur présentait sur 270 m2 la reconstitution d'un village troglodyte de plaine, mini-cave à vin, mini-champignonnière... donnant ainsi l'impression aux visiteurs d'être déjà en Saumurois.