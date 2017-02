Saumur Le théâtre de l'absurde en création au Dôme

0

C’est ce jeudi 2 mars à 20 heures que le public saumurois pourra découvrir « De deux choses… Lune ! » sur la scène Dôme de Saumur. Il s'agit du troisième opus signé Silvio Pacitto après les deux épisodes de « C’est jouable ! ».

Silvio Pacitto signe cette fois l’adaptation et la mise en scène de ce cabaret-théâtre contemporain avec la compagnie Théâtre Darius Milhaud et le collectif La Grande Dame.

Directeur du théâtre de Saumur et des affaires culturelles de Saumur Val de Loire, metteur en scène depuis vingt ans, Silvio Pacitto explore depuis quatre ans le théâtre de l’absurde, poussé au maximum.

A noter qu'une répétition publique est proposée au Dôme ce mardi 28 février à 14 heures (durée une heure). L'entrée gratuite mais l'inscription obligatoire au 02 53 93 50 00.

Le spectacle « De deux choses… Lune ! » sera ensute présenté jeudi 2 mars à 20 heures et vendredi 3 mars à 20 h 30 au théâtre Le Dôme. Durée : 1 h 20. Entrées 12 et 15 €.