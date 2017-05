Saumur Le Suisse Félix Vogg remporte le concours complet ***

0

Déjà en tête samedi soir à l'issue du cross, le cavalier suisse Félix Vogg et son cheval Onfire ont remporté aujourd'hui le concours complet international de Saumur (***) après une épreuve de saut d'obstacles disputée sous un soleil éprouvant.

Le cavalier suisse de 27 ans est donc monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium du concours saumurois après un superbe parcours sans faute dans l'ultime épreuve.

C'est la première fois qu'il remporte un concours complet international***. Bon sang ne saurait mentir : son grand-père avait représenté la Suisse aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, alors que sa mère et ses deux frères sont eux aussi des cavaliers de haut niveau.

La deuxième place revient au Français Donatien Schauly sur Pivoine des Touches (après un parcours sans faute), devant le Néozélandais Mark Todd, sur Kiltubrid Rhapsody, qui monte sur la 3e marche du podium (une faute sur le parcours d'obstacles).

Viennent ensuite le Saumurois Maxime Livio sur Tina de la Fieffe à la 4e place, et le numéro 1 mondial, l'Allemand Michael Jung sur Lennox 364 à la 5e place.

Celui-ci était pourtant 2e après le cross, mais il a commis deux fautes et a été pénalisé d'un point pour temps dépassé.

On compte six Français parmi les dix premières places, avec aussi Gwendolen Fer sur Traumprinz (6e), Mathieu Vanlandeghe et Trouble Fete ENE-HN (7e), Aurélien Leroy sur Boyjoyce Chavannais (9e) et Rodophe Scherer sur Todd de Suzan (10e).

Lire notre article dans Le Courrier de l'Ouest du lundi 29 mai, page des sports.