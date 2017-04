Saumur Le Saumurois donne rendez-vous aux Parisiens à Bercy Village

0

Durant trois jours, les 21, 22 et 23 avril, les Parisiens vont être invités à venir faire un tour dans le Saumurois.

Pour l’Office de tourisme du Saumur, l’opération printanière « Bercy Village » est désormais un rendez-vous obligé qu’il anime en compagnie de plusieurs partenaires (Cave Robert & Marcel, Bioparc de Doué, caves Veuve Amiot, club de canoë de Montreuil-Bellay, Carrefour des troglodytes).

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril, le Grand Saumur prendra ses quartiers dans la cour Saint-Emilion de ce vaste espace commercial qui compte de nombreux magasins et restaurants.

L’Office de Tourisme et ses partenaires proposeront des animations pour grands et petits : ateliers taille et gravure de pierre de tuffeau, jeux pour enfants, dégustations des spécialités locales (vins tranquilles, à fines bulles, champignons de Paris, Vinaillou, etc.), le tout dans un décor typique de la région et dans une ambiance très conviviale.