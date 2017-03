Saumur Le salon de l'Habitat ouvre ses portes vendredi

0

Après quatre jours de préparation (photo ci-contre), le salon de l'Habitat ouvre ses portes vendredi 17 mars de 14h à 19h au Parc-expo du Breil avec 145 exposants. Le salon sera également ouvert ce week-end de 10h à 19h, ainsi que lundi de 10h à 17h.

En plus des exposants commerciaux, on trouvera également la Fédération Française de l'Habitat et le Pôle Habitat de l'agglomération.

L'inauguration de cette 18e édition est prévue demain vendredi à 17 h.

Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 15 ans).

