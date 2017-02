Saumur Le réseau de co-réparation veut se renforcer

0

Depuis son lancement en 2015, l'atelier de co-réparation du Saumurois s'est progressivement constitué en un réseau de structures qui œuvrent pour un même projet. Il s'agit de trouver des solutions pour réparer ensemble des objets, ce qui permet de prolonger leur vie plutôt que de les jeter à la poubelle.

Cette année, les trois organisateurs d'ateliers et leurs bénévoles continuent à renforcer ce réseau et veulent porter « au-delà de leurs murs les valeurs de partage et de réduction des déchets ».

Afin de présenter les projets pour 2017, Saumur Agglopropreté, la MJC de Saumur, le Centre social de Montreuil-Bellay et les Ligériens de Cœur organisent une réunion le mardi 14 février, à 11 h 30, dans les locaux de Saumur Agglopropreté, 201, boulevard Jean-Moulin à Saumur.