Saumur Le recensement 2017 débutera le 19 janvier

Le recensement de l’ensemble de la population se déroulera du 19 janvier au 25 février à Saumur.



Dans les prochaines semaines, des agents recenseurs recrutés par la mairie se présenteront au domicile des Saumurois concernés par cette tranche du recensement. On leur remettra les questionnaires et un rendez-vous sera programmé pour les récupérer, une fois remplis. Ensuite c’est l’Insee qui procédera à l’analyse de toutes les données.



Sur Saumur, six personnes sont recrutées pour cette année 2017 : Vincent Audouin, Christine Lehue, Yves Peter, Marie Voleau, Christel Saint-Sans et Ploquin Mauricette. Ils se présenteront à partir du 19 janvier chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion pour répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants.



Ces informations personnelles sont protégées et l’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.